Замок Пугачевой арестовали из-за долгов перед налоговой

Проблемы с налоговой службой начались еще в 2018 году. По данным Telegram-канала Mash, Максим Галкин✱ (физлицо, признанное иноагентом в РФ) пытался их утрясти в судах. Но за пять лет из мелких сумм накопился долг, за который взялись судебные приставы.