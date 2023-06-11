Замок Пугачевой арестовали из-за долгов перед налоговой

Замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь арестовали из-за налоговой задолженности. Теперь недвижимость невозможно продать.
Проблемы с налоговой службой начались еще в 2018 году. По данным Telegram-канала Mash, Максим Галкин✱ (физлицо, признанное иноагентом в РФ) пытался их утрясти в судах. Но за пять лет из мелких сумм накопился долг, за который взялись судебные приставы.
Сейчас четырем тысячам квадратных метров нельзя найти нового собственника ни через продажу, ни через переоформление на другого владельца. Так, к слову, поступила Земфира✱ (физлицо, признанное иноагентом в РФ), переоформив свою квартиру на Литвинову.
Из-за юридических проблем, стоимость резиденции Пугачевой снизили с 1 млрд рублей до 500 млн. При этом, ежемесячно на содержание замка уходит почти 700—800 тыс. рублей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами