Английский «Вест Хэм» выплатит ЦСКА 17,4 млн евро за трансфер Николы Влашича

В ФИФА подчеркнули, что теперь «Вест Хэму» необходимо погасить задолженность в размере 17,43 миллиона евро до 31 июля. Если этого не произойдет, сумма компенсации вырастет до 25,64 миллиона евро. Более «Вест Хэму» могут на несколько лет запретить регистрировать новых футболистов.