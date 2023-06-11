Английский «Вест Хэм» выплатит ЦСКА 17,4 млн евро за трансфер Николы Влашича

Английский «Вест Хэм Юнайтед» заплатит московскому ЦСКА 17,4 миллиона евро за переход хорватского футболиста Николы Влашича.
Лондонский «Вест Хэм» не смог доказать Международной федерации футбола (ФИФА), что отсутствие перевода ЦСКА денежных средств за трансфер Николы Влашича было форс-мажорным обстоятельством на фоне финансовых санкций против РФ. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В ФИФА подчеркнули, что теперь «Вест Хэму» необходимо погасить задолженность в размере 17,43 миллиона евро до 31 июля. Если этого не произойдет, сумма компенсации вырастет до 25,64 миллиона евро. Более «Вест Хэму» могут на несколько лет запретить регистрировать новых футболистов.