Западные страны ждут подходящего момента, чтобы возложить всю ответственность за подрыв газопроводов проекта «Северный поток» на Украину, полагает директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич. По его мнению, виновный в произошедшем инциденте будет объявлен уже после завершения спецоперации.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что немецкие следователи якобы получили доказательства причастности Польши к взрывам на «СП» и «СП-2». По данным издания, территория республики использовалась как оперативная база для проведения диверсионной операции.
Комментируя эту версию в беседе с газетой «Взгляд», Хавич согласился с тем, что Варшава могла извлечь как экономическую, так и политическую выгоду после прекращения работы трубопровода. Именно поэтому польские власти всегда выступали против реализации германо-российского проекта.
«Но непротиворечивую версию этого подрыва предоставил только Сеймур Херш. Все, что опубликовано в западной прессе после обнародования версии Херша, это попытка прикрыть или отвести организаторов и исполнителей этого террористического акта от администрации США и лично президента Джо Байдена», — выразил уверенность Хавич.
Американский журналист Херш в своем расследовании, которое было опубликовано 8 февраля, возложил ответственность за подрыв «Северных потоков» на Соединенные Штаты и Норвегию, что поспешили опровергнуть в Белом доме и Еврокомиссии.
По мнению Хавича, Варшава, равно как и Осло, вполне могла выступать одним из логистических центров Вашингтона по осуществлению диверсии. Однако в конечном итоге Запад обвинит во всем произошедшем Украину, но при одном условии — в случае поражения ВСУ на поле боя и успешного завершения спецоперации.
«Если Запад примет решение в случае военного разгрома сдать Украину, то он с круглыми глазами скажет: “Ну мы же не знали, что это такие плохие люди”. Но в случае, если России придется довольствоваться меньшими достижениями, теракт будут вешать на Москву. Причем озадачиваться доказательствами никто не будет», — резюмировал эксперт.
Ранее известный политолог Евгений Сатановский раскрыл, почему премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил отправиться с внезапным визитом на Украину, несмотря на масштабные пожары в своей стране.