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Крайний найден: Запад объявит виновного в подрыве «Северных потоков» после завершения СВО

Россия и мир
Крайний найден: Запад объявит виновного в подрыве «Северных потоков» после завершения СВО

Западные страны ждут подходящего момента, чтобы возложить всю ответственность за подрыв газопроводов проекта «Северный поток» на Украину, полагает директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич. По его мнению, виновный в произошедшем инциденте будет объявлен уже после завершения спецоперации.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что немецкие следователи якобы получили доказательства причастности Польши к взрывам на «СП» и «СП-2». По данным издания, территория республики использовалась как оперативная база для проведения диверсионной операции.

Комментируя эту версию в беседе с газетой «Взгляд», Хавич согласился с тем, что Варшава могла извлечь как экономическую, так и политическую выгоду после прекращения работы трубопровода. Именно поэтому польские власти всегда выступали против реализации германо-российского проекта.

Крайний найден: Запад объявит виновного в подрыве «Северных потоков» после завершения СВО
«Но непротиворечивую версию этого подрыва предоставил только Сеймур Херш. Все, что опубликовано в западной прессе после обнародования версии Херша, это попытка прикрыть или отвести организаторов и исполнителей этого террористического акта от администрации США и лично президента Джо Байдена», — выразил уверенность Хавич.

Американский журналист Херш в своем расследовании, которое было опубликовано 8 февраля, возложил ответственность за подрыв «Северных потоков» на Соединенные Штаты и Норвегию, что поспешили опровергнуть в Белом доме и Еврокомиссии.

По мнению Хавича, Варшава, равно как и Осло, вполне могла выступать одним из логистических центров Вашингтона по осуществлению диверсии. Однако в конечном итоге Запад обвинит во всем произошедшем Украину, но при одном условии — в случае поражения ВСУ на поле боя и успешного завершения спецоперации.

Крайний найден: Запад объявит виновного в подрыве «Северных потоков» после завершения СВО
«Если Запад примет решение в случае военного разгрома сдать Украину, то он с круглыми глазами скажет: “Ну мы же не знали, что это такие плохие люди”. Но в случае, если России придется довольствоваться меньшими достижениями, теракт будут вешать на Москву. Причем озадачиваться доказательствами никто не будет», — резюмировал эксперт.

Ранее известный политолог Евгений Сатановский раскрыл, почему премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил отправиться с внезапным визитом на Украину, несмотря на масштабные пожары в своей стране.

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