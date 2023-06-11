Крайний найден: Запад объявит виновного в подрыве «Северных потоков» после завершения СВО

По мнению Хавича, Варшава, равно как и Осло, вполне могла выступать одним из логистических центров Вашингтона по осуществлению диверсии. Однако в конечном итоге Запад обвинит во всем произошедшем Украину, но при одном условии — в случае поражения ВСУ на поле боя и успешного завершения спецоперации.