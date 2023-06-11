Россия расположилась на 18-м месте в обновленной таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась с 10-й на 18-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/23. Соответствующую информацию представила пресс-служба организации. Россия набрала в таблице всего 6,083 балла. Первое место продолжает удерживать Англия. Испания и Германия располагаются на второй и третьей позициях таблицы соответственно.