Посол Румынии попал в «расистский скандал», сравнив африканцев с обезьянами

Европейский дипломатический источник, знакомый с Тигау, в разговоре с CNN попытался оправдать поведение коллеги. По его мнению, румынский посол «не имеет никаких расистских наклонностей» и действительно пошутил. Анонимный собеседник уверен, что если бы за окном появились не обезьяны, а «птица, ящерица или змея», то Тигау «сказал бы то же самое».