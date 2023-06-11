Посол Румынии попал в «расистский скандал», сравнив африканцев с обезьянами

Весьма недипломатичная фраза прозвучала еще 26 апреля во время встречи с восточноевропейскими диппредставителями в отделении ООН в Найроби. По информации BBC, во время заседания Тигау увидел обезьян за окном конференц-зала и решил пошутить, сказав: «Африканская группа присоединилась к нам». Позже в письме с извинениями он назвал это попыткой «разрядить атмосферу».
«Африканская группа хотела бы самым решительным образом осудить оскорбительные, расистские и унижающие достоинство высказывания», — возмутился посол Южного Судана в Кении, глава африканских дипломатов в Найроби Чол Аджонго.
Как уточняет CNN, после услышанного африканские дипломаты грозились игнорировать все последующие встречи, на которых присутствовал бы румынский политик. По некоторым данным, Тигау извинился лишь «после некоторых колебаний» и «замечания» со стороны заместителя российского посла.
Официальный представитель МИД Кении Мачария Камау написал в соцсетях, что был «потрясен и возмущен» поведением Тигау и попыткой скрыть произошедшее. Как уточняет CNN, в румынском внешнеполитическом ведомстве про инцидент узнали лишь 8 июня. Министерство принесло официальные извинения кенийским властям и заявило о начале процедуры отзыва Тигау на родину.
«Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим свои извинения всем, кто пострадал. Любое поведение или комментарии расистского характера совершенно неприемлемы», — говорится в заявлении МИД Румынии.
Европейский дипломатический источник, знакомый с Тигау, в разговоре с CNN попытался оправдать поведение коллеги. По его мнению, румынский посол «не имеет никаких расистских наклонностей» и действительно пошутил. Анонимный собеседник уверен, что если бы за окном появились не обезьяны, а «птица, ящерица или змея», то Тигау «сказал бы то же самое».
«Сказочный идиот», — депутат Госдумы Мария Бутина прокомментировала поведение Тигау в Telegram.
Впрочем, это не первый случай для Румынии, когда ее посол оказывается в центре расистского скандала. В 2014 году дипломат Сорин Василе был отозван из Армении после антисемитских шуток про «еврейских боссов» и однополые отношения.
Ранее МИД Румынии выступило за сокращение численности российского посольства, высылка более 50 сотрудников планируется в течение месяца. В России пообещали зеркальный ответ.