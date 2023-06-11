Путин на следующей неделе вручит медали Героев Труда и примет участие в ПМЭФ

Российский президент Владимир Путин 12 июня планирует вручить государственные премии и медали Героев Труда в Кремле, сообщили в эфире «России-1».
Плюс ко всему на следующей неделе президент примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Более того, Россию посетят сразу несколько иностранных лидеров.
«Президентская неделя будет насыщена и международными контактами», — говорится в сообщении.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого говорил, что Путин намерен принять участие в пленарном заседании ПМЭФ 16 июня.