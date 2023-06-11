Bloomberg: российские миллиардеры из-за санкций стали больше инвестировать в страну

Западные санкции лишили российских миллиардеров инвестировать в зарубежные рынки. В этих условиях бизнесмены стали больше вкладываться в Россию, пишет Bloomberg.
Между тем инвестирование в российский рынок позволяет государству увеличить контроль над капиталом российских богачей и вернуть деньги домой, считает аналитик британской консалтинговой фирмы Sibylline Лиана Семчук.
Первым среди обративших внимание на местные компании Bloomberg назвал основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, который вместе с миллиардером Владимиром Потаниным является претендентом на покупку контрольного пакета акций «Яндекса». Сам Потанин уже приобрел 35% акций TCS Group Holding Plc, известного как «Тинькофф Банк». Еще одно приобретение магната — «Росбанк», выкупленный у Societe Generale.
Также издание отметило Леонида Михельсона. Его «Новатэк» стал крупнейшим в России производителем сжиженного газа, а его акционеры из-за увеличения цен на энергоносители в прошлом году получили высокие дивиденды.