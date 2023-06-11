Bloomberg: российские миллиардеры из-за санкций стали больше инвестировать в страну

Первым среди обративших внимание на местные компании Bloomberg назвал основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, который вместе с миллиардером Владимиром Потаниным является претендентом на покупку контрольного пакета акций «Яндекса». Сам Потанин уже приобрел 35% акций TCS Group Holding Plc, известного как «Тинькофф Банк». Еще одно приобретение магната — «Росбанк», выкупленный у Societe Generale.