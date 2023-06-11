Минобороны: ВКС РФ уничтожили живую силу и технику ВСУ у Времевского выступа

Экипажи Воздушно-космических сил РФ нанесли массированные удары по местам скопления живой силы и техники украинской армии возле Времевского выступа. Об этом сообщили представители Минобороны России.
Позиции противника находились в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» в ДНР. В ведомстве отметили, что на этих участках были обнаружены три бригады ВСУ.
Ранее МО РФ сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях противник потерял около 80 военных. Кроме того, силами российской армии были уничтожены польские САУ Krab и американский М109 Paladin.