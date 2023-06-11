Глава ФБР заявила, что блогер Кирилл Федоров должен в ускоренном порядке получить гражданство России

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада прокомментировала ситуацию с бюрократическими препонами в вопросе получения российского паспорта журналистом из Прибалтики Кириллом Федоровым. Она призвала упростить процедуру предоставления гражданства пророссийским инфлюенсерам.
Кирилл Федоров был вынужден покинуть Латвию из-за преследования властей по политическим мотивам. Блогер-миллионник рассказывал правду о спецоперации на Украине. После ареста и освобождения из тюрьмы он переехал в Россию, надеясь продолжить свои репортажи об СВО. Блогер до сих пор не может получить паспорт гражданина. Глава ФБР Мира Тэрада негативно оценила бездействие российских чиновников.
«Бездействие российских чиновников, намеренно тормозящих выдачу российского гражданства иностранцам, поддерживающим Россию и желающим переехать в РФ, лишает их остатков мотивации и отнимает у нашей страны сторонников в информационной войне против Запада. Необходимо в экстренном режиме разработать механизмы облегчения получения российского гражданства для инфлюенсеров и лидеров мнений», — заявила Тэрада в беседе с ФАН.
Она добавила, что есть готовые решения и проработанные законопроекты, которые упростят процедуру получения российского гражданства, но их реализация невозможна из-за бюрократических проволочек. Напомним, срок пребывания на территории России у блогера Кирилла Федорова заканчивается 15 июля.