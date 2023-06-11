Глава ФБР заявила, что блогер Кирилл Федоров должен в ускоренном порядке получить гражданство России

Кирилл Федоров был вынужден покинуть Латвию из-за преследования властей по политическим мотивам. Блогер-миллионник рассказывал правду о спецоперации на Украине. После ареста и освобождения из тюрьмы он переехал в Россию, надеясь продолжить свои репортажи об СВО. Блогер до сих пор не может получить паспорт гражданина. Глава ФБР Мира Тэрада негативно оценила бездействие российских чиновников.