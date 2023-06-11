Минобороны: ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать корабль «Приазовье» ВМФ РФ

В ночь на 11 июня ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать шестью безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ВМФ РФ, который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.