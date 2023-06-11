Минобороны: ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать корабль «Приазовье» ВМФ РФ

В ночь на 11 июня ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать шестью безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ВМФ РФ, который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе атаки на российский корабль все украинские катера были уничтожены. «Приазовье» повреждений не получил и продолжит выполнение поставленных задач, среди членов экипажа пострадавших нет.
Кроме того, как и ходе предыдущих подобных атак, в центральной части Черного моря был замечен разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США, уточнили в российском военном ведомстве.