Песков: сдерживание России является константой политики США и Британии

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине. Киевский режим не контактирует с Россией из-за Запада. Ему не позволяют вести переговоры с Москвой, пояснил Песков. При этом власти РФ не раз сообщали о своей готовности к диалогу с Киевом.