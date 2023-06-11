Песков: сдерживание России является константой политики США и Британии

Власти США и Британии не прекращают попытки сдерживать Россию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал планы Вашингтона и Лондона противодействовать Росатому. По словам Пескова, сдерживание Москвы является константой политики США и Британии.
Ранее в Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине. Киевский режим не контактирует с Россией из-за Запада. Ему не позволяют вести переговоры с Москвой, пояснил Песков. При этом власти РФ не раз сообщали о своей готовности к диалогу с Киевом.