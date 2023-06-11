Необъявленный визит: Сатановский объяснил, почему Трюдо внезапно отправился на Украину

Он напомнил, что Канада не только является членом НАТО, но и входит в блок AUKUS, поэтому в перспективе, судя по всему, собирается конфликтовать как с Россией, так и с Китаем. Сам же Джастин Трюдо прекрасно понимает, что ему не удастся «отвертеться» от американских военных авантюр.