Необъявленный визит: Сатановский объяснил, почему Трюдо внезапно отправился на Украину

Известный политолог Евгений Сатановский объяснил, почему премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился с неанонсированным визитом на Украину, несмотря на масштабные пожары в республике. По его мнению, сейчас для всех стран НАТО главным в политической повестке является контрнаступление ВСУ, которое не отличается особыми успехами.
«Какие лесные пожары, какая природная катастрофа дома, какие собственные избиратели, когда у Киева наступление на российские позиции не вытанцовывается и обещанного сокрушительного поражения России и масштабного прорыва ВСУ на ее территорию ни в какой перспективе не видно», — констатировал эксперт.
Он напомнил, что Канада не только является членом НАТО, но и входит в блок AUKUS, поэтому в перспективе, судя по всему, собирается конфликтовать как с Россией, так и с Китаем. Сам же Джастин Трюдо прекрасно понимает, что ему не удастся «отвертеться» от американских военных авантюр.
«Впрочем, не исключено, что он, посещая Украину в разгар природной катастрофы в своей собственной стране, думал как раз о собственных перспективах в качестве политика. Украинских избирателей в Канаде пруд-пруди, причем в подавляющем большинстве своем — это чистой воды бандеровцы, а точнее, с учетом возраста последних — их дети, внуки и прочая близкая родня», — предположил Сатановский.
Поэтому с точки зрения политической карьеры канадскому премьеру необходимо общаться с местным электоратом «самым тесным образом», добавил политолог. Именно данной категории украинских граждан он демонстрирует свою готовность поставить проблемы Киева выше того, что происходит у него на родине.
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