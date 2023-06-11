Посол РФ Борисенко констатировал нейтралитет Египта в противостоянии Москвы и Запада

Египетская сторона придерживается нейтральной позиции в противостоянии Москвы и Запада, заявил российский посол в Каире Георгий Борисенко в рамках медиафорума.
По словам главы дипломатической миссии, Россия выражает благодарность египетским журналистам, которые уделяют особое внимание вопросам Москвы. Плюс ко всему сотрудники СМИ на протяжении шести месяцев освещают подготовку к саммиту Россия — Африка, который состоится на территории Петербурга.
«Египет, как и остальные арабские страны, официально придерживается нейтралитета в нынешнем остром противостоянии России и Запада по поводу Украины и в глобальном измерении», — подчеркнул посол РФ.
Ранее сообщалось, что Борисенко выразил надежду на присутствие египетского президента на саммите Россия — Африка.