Посол РФ Борисенко констатировал нейтралитет Египта в противостоянии Москвы и Запада

По словам главы дипломатической миссии, Россия выражает благодарность египетским журналистам, которые уделяют особое внимание вопросам Москвы. Плюс ко всему сотрудники СМИ на протяжении шести месяцев освещают подготовку к саммиту Россия — Африка, который состоится на территории Петербурга.