ЧВК «Вагнер» имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой — Пригожин

Создатель «оркестра» ответил на вопрос редакции проекта «Стражи Родины» о новом указе министра обороны Сергея Шойгу. Глава ведомства намерен с 1 июля обязать всех добровольцев подписывать контракт с МО РФ. Пригожин отметил, что это не повлияет на эффективность ЧВК «Вагнер».