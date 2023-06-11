ЧВК «Вагнер» имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой — Пригожин

Большинство воинских частей в России не обладают эффективностью, какая есть у ЧВК «Вагнер». Такое заявление сделал основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
Создатель «оркестра» ответил на вопрос редакции проекта «Стражи Родины» о новом указе министра обороны Сергея Шойгу. Глава ведомства намерен с 1 июля обязать всех добровольцев подписывать контракт с МО РФ. Пригожин отметил, что это не повлияет на эффективность ЧВК «Вагнер».
«ЧВК "Вагнер" органично встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на министерство обороны и на тех, кто находится в рамках министерства обороны», — процитировала Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин написал письмо Шойгу. Создатель «оркестра» призвал главу ведомства освободить компанию «Конкорд» от обязательства организовывать питание военнослужащих в зоне СВО по новым условиям. Основатель ЧВК «Вагнер» назвал действующие нормы «разбазариванием» денежных средств.