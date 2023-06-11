«Довел ситуацию до взрыва». Уральские шахтеры поставили под удар карьеру Куйвашева

По словам шахтеров, компания «РТ-Капитал» (входит в «Ростех»), владеющая Мариинским прииском, планирует сократить всех, кто работает под землей, — около 180 человек. При этом в поселке Малышева и соседнем Асбесте, как заверяют местные жители, столько рабочих мест нет, только если «идти в дворники и продавцы».