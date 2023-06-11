«Довел ситуацию до взрыва». Уральские шахтеры поставили под удар карьеру Куйвашева

Забастовка рабочих на единственном в России месторождении изумрудов — Мариинском прииске в уральском поселке Малышева — осталась без внимания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В день, когда около 80 горняков вели переговоры с чиновниками разных уровней, а родственники бастующих передавали хлеб в шахту, глава региона принимал делегацию из Москвы, презентуя студенческий кампус УрФУ.
Примечательно, что два месяца назад область охватили несколько крупных пожаров, и пока погорельцев успокаивали заместители губернатора, сам он путешествовал по Узбекистану. Сейчас регион едва ли отошел от бедствия — местные СМИ регулярно сообщают об очередных охваченных стихией гектарах леса, а жители буквально умоляют президента РФ Владимира Путина лично взять под контроль строительство новых домов взамен сгоревших.
Эксперты убеждены, что и без того «неуверенный» рейтинг Куйвашева еще сильнее ставит под сомнение грядущие губернаторские выборы, которые пройдут в сентябре 2023 года. Подробности очередного скандала в Свердловской области выясняла «Политика Сегодня».
Забастовка шахтеров
В четверг, 8 июня, рабочие прииска объявили забастовку и отказались подниматься на поверхность после прошедшего накануне собрания с руководством. Местные СМИ уточнили, что горнякам сообщили о предстоящем закрытии шахты по причине ее нерентабельности и перехода на другой способ добычи полезных ископаемых — открытую обработку.
По словам шахтеров, компания «РТ-Капитал» (входит в «Ростех»), владеющая Мариинским прииском, планирует сократить всех, кто работает под землей, — около 180 человек. При этом в поселке Малышева и соседнем Асбесте, как заверяют местные жители, столько рабочих мест нет, только если «идти в дворники и продавцы».
«В понедельник [5 июня — прим. ред.] муж пришел с работы и сказал: "Нас просто сокращают, подземная добыча драгоценных и полудрагоценных камней прекращается. Потому что невыгодно вас содержать, вы никому не нужны, сказали представители "Ростеха"". Их просто отпускают неизвестно куда, говорят, мы выплатим вам зарплату за три месяца, остальное ищите сами», — пожаловалась жена одного из шахтеров.
В забастовке, которая продлилась два дня, приняли участие свыше 100 горняков. После переговоров с администрацией в первые часы акции на поверхность вышли 20 человек, 83 остались внутри (по разным данным — 76). Родственники передавали бастующим еду, общались с представителями СМИ, ночью горняки поднимались на медосмотр.
Реакция руководства
Руководство прииска не подтвердило планы о закрытии, при этом в «Ростехе» консервацию шахт назвали частью планов по развитию месторождения, а забастовку — провокацией, которая «нужна тем, кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства».
«На текущий момент ситуация выглядит так: несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты, — говорится в обращении «Ростеха». — Перемены на прииске неизбежны. У тех, кто не согласен, еще есть возможность принять это или уволиться добровольно, если они чего-то не понимают».
В пресс-службе компании также подчеркнули, что объективных причин протестовать нет, а с деструктивными элементами «разговор будет жесткий, вплоть до увольнения и взыскания убытков». Шахтеры самовольно парализовали работу предприятия и должны понести за это ответственность, уточнили в корпорации.
Горнорабочие в шахте, Куйвашев с москвичами
Для переговоров с бастующими прибыли представители «РТ-Капитала» из Москвы. А вот губернатор региона публично никак не отреагировал на происходящее, отправив вместо себя делегацию местных чиновников. В шахту спустился прокурор Асбеста Егор Плеханов.
В поселок также приехали глава департамента по труду Дмитрий Антонов и министр промышленности Сергей Пересторонин. Сам Куйвашев 9 июня показывал столичной делегации во главе с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым кампус УрФУ и презентовал программу поддержки студентов «Кампус».
«Сидим в шахте. Приехал прокурор, сейчас [вечером 8 июня — прим. ред.] пишем прокурору требования и ждем третье лицо — представителя "РТ-Капитала", на поздний вечер билеты из Москвы купили, не торопятся особо. Пока они не приедут, будем сидеть там», — пожаловался в беседе с E1.RU один из горнорабочих.
Среди прочего, как передает URA.RU, рабочие потребовали проверить деятельность директора предприятия, поскольку закрытие прииска «выглядит откровенным саботажем». В итоге прокуратура начала проверку, в ходе которой выявит, соблюдались ли трудовые права работников, в том числе при проведении сокращений.
Кроме того, во время переговоров удалось добиться компромисса: «РТ-Капитал» постарается сохранить прежний метод добычи руды подземным путем, одновременно начнет развивать открытый способ и строить флотационную фабрику.
До 14 июня будет создана рабочая группа с участием представителей компании, Мариинского прииска, шахтеров, а также властей Свердловской области. Она займется разработкой плана по развитию предприятия.
Заслуга Куйвашева?
В «высоких кабинетах» довольно быстрое разрешение конфликта и успешное пресечение «зарождающегося бунта» посчитали заслугой именно Куйвашева — благодаря его усилиям и связям с руководством Минпромторга и «Ростеха» удалось успокоить недовольных работяг, пишет интернет-агентство URA.RU. Впрочем, в издании предупредили, что слова источников подтвердить не удалось.
«В тот же вечер, что работники объявили о недовольстве, глава региона обратился к столичным знакомым, которые тут же подключились к ситуации. Правда, у наблюдателей остался вопрос: зачем один из Telegram-каналов стал так быстро раскручивать протестную тему, а департамент информполитики ее подхватил?» — пишет уральское агентство.
Авторы Telegram-канала «Преемник» обратили внимание, что протест работников месторождения, наоборот, стал серьезным подрывом рейтингов Куйвашева. Обозреватели считают, что именно глава региона допустил эту недоработку, ровно так же, как и «Ростех».
«Это удар по позициям губернатора Куйвашева, который должен был отстроить работу своего аппарата так, чтобы не допускать таких забастовок, либо же заранее их купировать. Он же довел ситуацию до "взрыва". Безусловно, это минус и свердловскому руководству "Ростеха", которое также упустило ситуацию на шахте», — пишет «Преемник».
Впрочем, политолог Илья Ананьев усомнился в том, что конфликт можно было купировать раньше — по его мнению, границы между федеральным и муниципальным уровнями в данной ситуации оказались расчерчены «по правилам».
Эксперт пояснил, что ситуация на прииске отбросила тень на 1990-е — регионы, в которых осуществляется горнодобыча, знают про «самый громкий и заводящий других» гнев шахтеров не понаслышке. Поэтому к «чумазым и злым» работникам во избежание «революций» при необходимости спустятся все, кто может, «даже забыв снять костюмы и галстуки».
«Стук касок, палатные городки возле "центров принятия решений", испуганная власть — все это проходили давно шахтерские территории. <…> Но если открутить конфликт на пару-тройку недель назад и область, и муниципалы четко понимали свой "рубеж" полномочий и что за пределы могущественного "Ростеха" зайти нельзя и аппаратных "силенок" для влияния на шахтерский кризис мало», — пишет Ананьев в Telegram.
В медиапространстве губернатор Свердловской области является объектом постоянной критики: многочисленные слухи о его отставке «подпитывают» громкие скандалы и, по оценкам экспертов, личные промахи. Даже несмотря на неплохие экономические показатели региона, Куйвашев кажется весьма непопулярным управленцем на фоне глав других руководителей крупных субъектов.
«Его [Куйвашева] пиарщики пытаются, отталкиваясь от критического массива, формировать позиционирование губернатора. Иногда это удается, но, чаще всего, искусственно сформированные инфоповоды дают обратный эффект», — пишут авторы Telegram-канала «Незыгарь».
Исходя из различного рода факторов, пиар-политику руководителя области считают не очень удачной, и причиной тому, как пишет «Незыгарь», нежелание общаться с простыми гражданами. Жители региона в свою очередь привыкли к Куйвашеву, но не полюбили, поэтому вопрос, сделают ли они выбор в его пользу на предстоящих выборах, вызывает большие сомнения.
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