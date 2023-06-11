Дипломат Борисенко выразил надежду на приезд главы Египта на саммит Россия — Африка

Москва ожидает, что официальным лицом от Египта на саммите Россия — Африка станет сам президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси. Такое заявление сделал посол в Каире Георгий Борисенко.
Во время выступления на медиафоруме по российско-африканскому диалогу дипломат напомнил, что мероприятие состоится в Санкт-Петербурге в период с 26 по 29 июля 2023 года. Приглашения на встречу были разосланы лидерам 54 стран.
«Естественно, очень ждем президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и других египетских представителей», — подчеркнул Борисенко.
Ранее стало известно, что власти РФ ведут работу над повышением продовольственной безопасности с государствами Африки. На это обратил внимание российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, страна «оказывает честное содействие» континенту.