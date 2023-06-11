Минобороны РФ опубликовало видео применения FPV-дронов по позициям ВСУ

Российская армия при помощи FPV-дронов (First Person View) уничтожила новые позиции ВСУ на Запорожском направлении. Видеозапись опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах видно, как беспилотники-камикадзе наносят удар по опорному пункту противника. Их попадание в цель находится под контролем разведывательного дрона.
«В результате поражения огневые точки боевиков ВСУ были уничтожены», — подчеркнули в военном ведомстве.
Отметим, что FPV-дроны представляют собой небольшие квадрокоптеры. К ним боевой частью закреплена граната типа РПГ-7. На записи также можно заметить нос боевого припаса.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли до 350 военнослужащих на четырех направлениях. Кроме того, ВС РФ уничтожили 30 танков и 11 БМП противника.