«Сумасшедшие цены»: финны начали ощущать результаты закрытия российской границы

В Финляндии начали осознавать, к каким негативным последствиям привело решение властей закрыть границу с Россией. Особенно сложная ситуация сейчас наблюдается в соседствующих с РФ финских регионах, где уровень жизни продолжает снижаться, передает издание «Свободная пресса».
К примеру, в государственной организации продвижения туризма Visit Finland принимают экстренные меры по увеличению количества путешественников из других стран, но их поток все равно не сможет возместить потери от отсутствия российских гостей, в результате чего компания будет терять до двух миллиардов евро каждый год.
Информацию о больших проблемах в результате разрыва отношений с РФ подтвердил финский юрист и международный дипломат Петер Иискола. По его словам, российские туристы предпочитали останавливаться на курортах у голубых озер и пользовались определенными отелями, магазинами и ресторанами, которые теперь попросту пустуют.
«У нас много людей за это сотрудничество [с Россией — прим. ред.]. Об этом пишут в газетах, интернете, показывают по ТВ. Но власть все делает не так, как они просят, а как велит Вашингтон. И при новом правительстве [Финляндии], я думаю, это будет продолжаться», — выразил уверенность дипломат.
Финский правозащитник Йохан Бекман согласился с тем, что граждане республики стали заложниками своего же правительства, поэтому в ближайшее время ждать открытия границ с РФ точно не стоит. По его мнению, власти Суоми продолжат ужесточать визовые требования.
«Кризис уже дает о себе знать. Сумасшедшими ценами на все, включая коммунальные услуги и продукты. Но и это, к сожалению, не стало поводом для изменения ситуации», — посетовал Бекман.
Ранее «ПС» писала о том, что решение РФ закрыть воздушное пространство для самолетов из 36 стран стало «настоящим потрясением» для крупнейшей авиакомпании Финляндии Finnair. Подробнее читайте в нашей статье.