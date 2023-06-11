ISU не разрешил россиянам и белорусам вернуться на международную арену

Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе свое решение об отстранении россиян и белорусов.
Фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты, представляющие России и Белоруссию, по-прежнему не смогут выступать на турнирах ISU. Об этом говорится в релизе организации, опубликованном пресс-службой на официальном сайте.
Решение об отстранении спортсменов из РФ и Белоруссии было принято советом ISU 1 марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции ВС России на Украине. В июне того же года конгресс организации утвердил его.