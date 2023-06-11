National Interest: Байдену следовало прислушаться к урокам Кеннеди в отношениях с Россией

Автор считает, что Байден мог бы снять часть ракет с боевого дежурства, пообещать РФ не применять ядерное оружие первым, если США не угрожает уничтожение, а также не размещать американские системы, которые могут поразить территорию России и Китая за несколько минут и позволить экспертам Москвы и Пекина следить за обслуживанием оружия Вашингтона.