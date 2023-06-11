National Interest: Байдену следовало прислушаться к урокам Кеннеди в отношениях с Россией

Американский лидер Джо Байден допускает серьезную ошибку в отношениях с Москвой, которую сумел предотвратить бывший президент США Джон Кеннеди, заявил профессор Гарварда Мэтью Банн в статье для The National Interest.
По словам эксперта, Кеннеди сумел избежать ядерной войны во время Карибского кризиса. Президент США пошел на уступки Кремлю, после чего Советский Союз убрал боеголовки с Кубы, а Белый дом вывел ракеты с турецкой территории, пишет «ПолитРоссия».
Автор считает, что Байден мог бы снять часть ракет с боевого дежурства, пообещать РФ не применять ядерное оружие первым, если США не угрожает уничтожение, а также не размещать американские системы, которые могут поразить территорию России и Китая за несколько минут и позволить экспертам Москвы и Пекина следить за обслуживанием оружия Вашингтона.
«Байден должен прислушаться к урокам Джона Кеннеди по устранению ядерной опасности», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Китай в шпионаже перед визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР.