Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничениях в отношении россиян сроком на пять лет. Документ обнародовали на сайте главы киевского режима.
Зеленский утвердил санкции против председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. В указе украинского лидера значатся 178 человек. Среди них 10 действующих судей КС России.
Европа, США и Украина не перестают вводить рестрикции против Москвы после начала СВО. Как утверждают российские власти, страна была готова к этому. Более того, ограничения нанесли больший вред самим западным государствам.