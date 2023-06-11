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Песков заявил об отсутствии даже «хлипкого фундамента» для переговоров с Киевом

Политика
Песков заявил об отсутствии даже «хлипкого фундамента» для переговоров с Киевом

Сейчас нет даже «хлипкого фундамента» для проведения переговоров Москвы и Киева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, власти Украины выражают нежелание и неготовность к диалогу. Плюс ко всему западные хозяева запрещают Киеву вести переговоры с Москвой. Никаких предпосылок для договоренностей в сложившейся ситуации не наблюдается.

«Более того сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Ранее сообщалось, что украинский министр обороны допустил переговоры с Москвой в случае изменения целей спецоперации со стороны России.

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