Песков заявил об отсутствии даже «хлипкого фундамента» для переговоров с Киевом

Сейчас нет даже «хлипкого фундамента» для проведения переговоров Москвы и Киева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, власти Украины выражают нежелание и неготовность к диалогу. Плюс ко всему западные хозяева запрещают Киеву вести переговоры с Москвой. Никаких предпосылок для договоренностей в сложившейся ситуации не наблюдается.
«Более того сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Ранее сообщалось, что украинский министр обороны допустил переговоры с Москвой в случае изменения целей спецоперации со стороны России.