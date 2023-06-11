По словам пресс-секретаря российского лидера, власти Украины выражают нежелание и неготовность к диалогу. Плюс ко всему западные хозяева запрещают Киеву вести переговоры с Москвой. Никаких предпосылок для договоренностей в сложившейся ситуации не наблюдается.