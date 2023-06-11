«Смерть мозга» еще не наступила. НАТО оказалось на грани раскола из-за Украины

Отсутствие консенсуса внутри НАТО по поводу потенциального вступления Киева в Альянс может усилить раскол между «ястребами» и более осознанными странами блока, у которых еще не наступила «смерть мозга», полагают российские эксперты.
Так они прокомментировали утверждение главы офиса президента Украины Игоря Жовкви о том, что заявку республики на присоединение к НАТО поддержали к настоящему времени 20 государств-членов организации. Все они, по словам чиновника, подписали с Киевом соответствующие декларации.
При этом всего в НАТО входит 31 страна, для принятия в Альянс нового члена необходимо получить одобрение от всех его участников. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, заявление Жовкви свидетельствует о том, что у целой трети государств НАТО еще не наступила «смерть мозга», которую несколько лет назад диагностировал президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Киев может стать камнем преткновения внутри альянса, усилить раскол между "ястребами" блока и более осознанными странами», — высказал аналогичное мнение в Telegram-канале политолог Руслан Осташко.
В свою очередь писатель и публицист Николай Стариков назвал ситуацию вокруг членства Украины в Североатлантическом альянсе «цирком с натовскими конями». По его словам, совершенно очевидно, что западные страны не собираются принимать Киев в свои ряды, поскольку власти республики и так делают все, что им говорят, и только лишь набирают долги.
«Подвинули морковку к морде лошади. Морковь близка, как никогда. Правда для людей, а не лошадей, такой способ заставить что-то делать называется не морковкой, а созданием ложной перспективы», — резюмировал он.
Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica заявил, что вопрос о вступлении Киева в НАТО будет решаться только после окончания конфликта. В то же время он добавил, что в скором времени может появиться постоянный совет по линии НАТО — Украина.