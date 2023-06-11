«Смерть мозга» еще не наступила. НАТО оказалось на грани раскола из-за Украины

В свою очередь писатель и публицист Николай Стариков назвал ситуацию вокруг членства Украины в Североатлантическом альянсе «цирком с натовскими конями». По его словам, совершенно очевидно, что западные страны не собираются принимать Киев в свои ряды, поскольку власти республики и так делают все, что им говорят, и только лишь набирают долги.