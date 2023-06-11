Трамп и Байден могут столкнуться с серьезной конкуренцией на президентских выборах

Действующий американский лидер Джо Байден и экс-руководитель Белого дома Дональд Трамп станут основными претендентами на пост главы государства в 2024 году, однако некоторые кандидаты могут составить им серьезную конкуренцию.
В рамках прошлой президентской гонки Байдену пришлось сильно постараться, чтобы обойти своих внутрипартийных соперников, после чего политик вступил в борьбу с Трампом.
По информации «Московского комсомольца», в предвыборной кампании серьезную роль могут сыграть автор книг по самопомощи Марианна Уильямсон, племянник убитого американского лидера Роберт Кеннеди-младший, а также министр транспорта Пит Буттиджич и губернатор Флориды Рон Десантис.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о необходимости победы «правильного кандидата» на предстоящих президентских выборах.