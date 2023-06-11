Аналитик Гоффман назвал причины «заката» либеральной демократии

Либеральная демократия сделала ставку на индивидуализм, что привело к отказу от государственного и регионального единства. Такое заявление сделала журналист Иван Гоффман.
Автор Radio universum написал большой материал о «закате» либеральной демократии. В своей статье Гоффман назвал несколько причин такого будущего. Указанная им идеология не имеет ничего общего с существующей реальностью. Либеральная демократия не хочет соблюдать законы экономики и избегает конкретных решений проблем. Вместо этого звучат поверхностные слоганы, подчеркнул Гоффман.
«Выясняется, что либеральная демократия, сегодня доминирующее у нас политическое течение, сосредоточена исключительно на технологии власти и отказалась от автономии, традиций и самодостаточности так же, как отказалась от солидарности, свободы и справедливости», — говорится в материале аналитика.
Несмотря на лозунги о свободе, либеральная демократия также не приветствует критиков. Более того, идеология не является сторонником открытых дискуссий, подытожил журналист.