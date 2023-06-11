Аналитик Гоффман назвал причины «заката» либеральной демократии

Автор Radio universum написал большой материал о «закате» либеральной демократии. В своей статье Гоффман назвал несколько причин такого будущего. Указанная им идеология не имеет ничего общего с существующей реальностью. Либеральная демократия не хочет соблюдать законы экономики и избегает конкретных решений проблем. Вместо этого звучат поверхностные слоганы, подчеркнул Гоффман.