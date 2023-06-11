«Мы не считаем его исконным врагом»: председатель Совфеда Матвиенко высказалась о Западе

Россия не видит в коллективном Западе своего исконного врага. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, западные страны идут по направлению резкой конфронтации с российским государством, придерживаясь американской политической линии. На этом фоне дипломат попросила освободиться от иллюзий в отношении Запада.
«Мы не считаем его нашим исконным врагом. В то же время история свидетельствует: он рассматривал наше Отечество, мягко говоря, как нечто чуждое европейской цивилизации», — отметила Матвиенко в личном блоге.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что на Западе не намерены принимать во внимание озабоченности России. Из-за этого Москва вынуждена добиваться всего сама, добавил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».