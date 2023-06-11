«Мы не считаем его исконным врагом»: председатель Совфеда Матвиенко высказалась о Западе

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что на Западе не намерены принимать во внимание озабоченности России. Из-за этого Москва вынуждена добиваться всего сама, добавил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».