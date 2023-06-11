Глава ВТБ Костин: в скором времени доллар утратит влияние

Конец доминирования доллара наступит из-за увеличивающейся популярности китайского юаня, передает Reuters мнение главы ВТБ Андрея Костина.
Все больше государств начинают использовать национальную валюту при расчетах. Тем временем власти Китая снимают валютные ограничения, понимая, что страна не сможет увеличить свое экономическое влияние, если юань будет неконвертируемой валютой. В связи с этим «долгая эпоха доминирования американского доллара подходит к концу», отметил Костин.
Также он сообщил, что ВТБ обсуждает возможность использования китайской валюты при расчетах с третьими странами.