Глава ВТБ Костин: в скором времени доллар утратит влияние

Все больше государств начинают использовать национальную валюту при расчетах. Тем временем власти Китая снимают валютные ограничения, понимая, что страна не сможет увеличить свое экономическое влияние, если юань будет неконвертируемой валютой. В связи с этим «долгая эпоха доминирования американского доллара подходит к концу», отметил Костин.