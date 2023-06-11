В Бурятии школьников попросили передать старые рюкзаки на нужды участников СВО

Бурятских школьников попросили не выбрасывать старые рюкзаки — местные власти призывают передавать их в волонтерские центры для нужд участников спецоперации. Такое объявление разместила администрация Тункинского района республики, передает «Московский комсомолец».
«По окончанию учебного года у ваших детей остались школьные рюкзаки и сумки, которые будут не востребованы в следующем учебном году. Большая просьба, не выкидывайте еще пригодные рюкзаки, спортивные сумки, принесите в наши волонтерские пункты», — говорится в сообщении.
Ненужные школьные рюкзаки пригодятся участникам СВО, уезжающим из госпиталей Улан-Удэ или обратно на фронт, объяснили чиновники. По информации издания «Подъем», организатором акции выступило волонтерское движение «Сила добра 03». По словам его представителей, многие подростки меняют ранцы каждый год и выбрасывают те, которые еще находятся в хорошем состоянии.
«С сентября того года начали замечать, что парни с пакетами уезжают, постоянно клич о рюкзаках. А мы подумали: школа закончилась уже, почему бы не собрать? Дети же некоторые аккуратно ходят. А на следующий год уже они не хотят с этим рюкзаком идти. И этот будет лежать, а он же может помочь бойцу», — подчеркнули в организации.
В то же время волонтеры настоятельно призвали не приносить «розовые» и «мимимишные рюкзачки» — по их словам, нужны только обыкновенные сумки однотонного цвета.
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