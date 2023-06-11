В Бурятии школьников попросили передать старые рюкзаки на нужды участников СВО

Ненужные школьные рюкзаки пригодятся участникам СВО, уезжающим из госпиталей Улан-Удэ или обратно на фронт, объяснили чиновники. По информации издания «Подъем», организатором акции выступило волонтерское движение «Сила добра 03». По словам его представителей, многие подростки меняют ранцы каждый год и выбрасывают те, которые еще находятся в хорошем состоянии.