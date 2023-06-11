Российских родителей предупредили о тяжелых отравлениях детей из-за обычных игрушек

Необходимо внимательно относиться к качеству приобретаемых игрушек. Их следует покупать в официальных магазинах, ярмарках, на рынках и в супермаркетах. Также на товаре в обязательном порядке должны быть указаны данные об изготовителе, срок службы, минимально допустимый возраст ребенка и условия хранения, предупредили в Роспотребнадзоре.