Российских родителей предупредили о тяжелых отравлениях детей из-за обычных игрушек

Многие родители, покупая игрушки для своих детей, даже не догадываются, какой опасности их подвергают. Часто после контакта с новой куклой малыши получают аллергию и тяжелые отравления.
Корреспонденты РИА Новости перечислили некоторые чрезвычайные происшествия, произошедшие с детьми в России. Например, четырехлетняя девочка из Москвы попала в реанимацию после контакта с дихроматом аммония из набора юного химика.
«Дочери стало плохо, вырвало. Мы тут же вызвали скорую. В больнице выяснилось, что она далеко не первый пациент, отравившийся таким образом. Были и летальные случаи. Врач сказал: остается только молиться», — сообщила мать девочки.
Необходимо внимательно относиться к качеству приобретаемых игрушек. Их следует покупать в официальных магазинах, ярмарках, на рынках и в супермаркетах. Также на товаре в обязательном порядке должны быть указаны данные об изготовителе, срок службы, минимально допустимый возраст ребенка и условия хранения, предупредили в Роспотребнадзоре.