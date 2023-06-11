Депутат Госдумы Власов отреагировал на заочное осуждение Службой безопасности Украины

Действия Службы безопасности Украины доказывают, что заочно осужденные Киевом депутаты Госдумы совершают правильные действия. Такое заявление сделал политик Василий Власов.
Депутат нижней палаты парламента отреагировал на действия Службы безопасности Украины. Власов признался, что воспринимает такое решение как признание.
«Это значит все делаю правильно, а вот коллеги видно не дорабатывают, если их не включили», — написал политик в Telegram.
Власов в своем комментарии обратился к коллегам, которые решили «отмолчаться и отсидеться» на фоне СВО. Он посоветовал таким политикам отказаться от своих мандатов.
Ранее стало известно, что СБУ заочно осудила семерых депутатов Госдумы за признание ими независимости ЛДНР.