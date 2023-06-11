В Брянске заммэра и сенатор вручную «докрутили» остановившееся колесо обозрения

Сенатор от Брянской области Вадим Деньгин и первый заместитель мэра Брянска Сергей Антошин вручную «докрутили» колесо обозрения в одном из городских парков и спустили застрявших людей на землю. Необычный инцидент произошел в субботу, 10 июня, передает газета «Аргументы и факты».
Причиной остановки аттракциона в парке 1000-летия Брянска стало отключение электричества в Советском районе областного центра. Спасти горожан, оставшихся «висеть» в кабинках, вызвались Деньгин и Антошин, которые по счастливой случайности находились неподалеку, так как принимали участие в городском мероприятии.
Вместе с работником парка они вручную докрутили колесо обозрения, спустив к земле застрявшие люльки с людьми. Все пассажиры благополучно сошли с аттракциона, поблагодарив бросившихся на помощь управленцев аплодисментами. Им вернут деньги за неудачное катание.
В пресс-службе городской администрации прокомментировали произошедший инцидент, опубликовав соответствующие фото и видео. Там с иронией заметили, что если бы все случилось накануне местных выборов, то некоторые расценили бы это как разыгранный «пиар-спектакль».
Впрочем, многие пользователи Сети и так достаточно скептически отнеслись к героическому поступку политиков — в паблике мэрии во «ВКонтакте» комментаторы обратили внимание, что Антошин в последнюю неделю демонстрирует необычную активность в соцсетях.
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