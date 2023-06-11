Польский чиновник Жарын отверг обвинения в причастности Варшавы к подрывам «СП»

Польская сторона не имеет отношения к терактам против газопроводов «Северного потока» и «Северного потока — 2», заявил координатор спецслужб республики в правительстве Станислав Жарын.
По словам чиновника, в сложившейся ситуации нет оснований связывать Варшаву с этими диверсиями. Эта тема муссируется уже много месяцев.
«Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение истинной картины событий», — написал Жарын на своей странице в Twitter.
Источники издания The Wall Street Journal ранее сообщили, что Польша может быть причастна к подрывам «Северных потоков». Журналисты добавили, что у властей Германии пока нет доказательств этой теории.