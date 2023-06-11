Депутат Нилов анонсировал проведение двух индексаций пенсий в 2025 году

Пожилые россияне в 2025 году два раза увидят повышение размера своих пенсий, заявил депутат Госдумы от Ярослав Нилов.
Парламентарий в беседе с журналистами «Российской газеты» уточнил, что первая индексация случится уже 1 февраля 2025 года. Она составит 4%. Второе повышение размера пособий произойдет через несколько месяцев — 1 апреля 2025. Выплаты увеличатся на 3,6%.
Нилов напомнил, что до 2025 года в стране будет действовать переходный период, когда страховые пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на определенный индекс. Однако в денежном выражении этот коэффициент будет находиться в пределах 1 тыс. рублей.