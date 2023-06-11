Бюрократы мешают известному русскому патриотическому блогеру из Латвии Кириллу Федорову получить российское гражданство

После корреспондент перебрался в Россию. Однако действие его визы подходит к концу уже 15 июня. Федоров изъявил желание остаться в стране, но бюрократический аппарат с его проблемами не дает этого сделать. В интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, создан при содействии предпринимателя Евгения Пригожина) Мире Тэраде он признался, что статус беженца его не устраивает.