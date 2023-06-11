Блогер-миллионник Кирилл Федоров, оказавшийся жертвой политических репрессий с латвийской стороны, не может оформить российское гражданство. Причиной стала бюрократия со стороны органов госвласти.
Журналист посвятил себя военно-политической аналитике. После старта спецоперации на Украине он начал говорить о ходе боевых действий. Но в марте прошлого года попал под арест, где его обвинили в нарушении уголовных статей Латвии. За решеткой Федоров пережил пытки и избиения, передает Федеральное агентство новостей.
После корреспондент перебрался в Россию. Однако действие его визы подходит к концу уже 15 июня. Федоров изъявил желание остаться в стране, но бюрократический аппарат с его проблемами не дает этого сделать. В интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, создан при содействии предпринимателя Евгения Пригожина) Мире Тэраде он признался, что статус беженца его не устраивает.
«Мои просьбы продлить мне визу были отклонены людьми с большими и тяжелыми звездами из-за их лени», — пожаловался Федоров.
Блогер добавил, что получение гражданства РФ спортсменами и актерами, а не сторонниками государства в других странах, провоцирует снижение зарубежной общественной поддержки.
Правозащитники ФБР потребовали экстренно предоставить Федорову российское гражданство, для продолжения работы и содействия.