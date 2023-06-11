Бывший резидент Comedy Club Руслан Белый планирует переезд из Турции в Испанию

Бывший резидент Comedy Club Руслан Белый рассказал о ближайших планах. Комик хочет переехать из Турции в Испанию, чтобы получить опыт проживания в Европе.
«Сейчас у меня начался мой европейский опыт в жизни моей семьи. Мы решили, что попробуем пожить в Европе, посмотрим, что это такое. Конкретно — в Испании», — рассказал Белый в YouTube-проекте канала RTVI.
Он признался, что не строил иллюзий по поводу своего отъезда из России. Комик понимал, на что идет и с какими трудностями может столкнуться. Белый отметил, что главным неудобством является незнание языка.
После начала спецоперации комик исчез с телеэкранов и начал негативно высказываться о стране. Какое-то время старые выпуски Stand Up с участием Белого еще показывали, но потом зрители заметили, что артиста вырезали из седьмого сезона шоу.