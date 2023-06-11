Австралийская боксерша Чернека Джонсон пришла на церемонию взвешивания обнаженной

Новозеландка Чернека Джонсон, выступающая за Австралию, решила удивить публику во время официальной процедуры взвешивания в преддверии боксерского вечера от промоушена Matchroom в Лондоне. Спортсменка, которая готовится провести поединок с британкой Элли Скотни, пришла на мероприятие топлес. При этом тело боксерши было покрыто белой краской, имитировавшей топ.