Австралийская боксерша Чернека Джонсон пришла на церемонию взвешивания обнаженной

Чемпионка мира по версии IBF во втором легчайшем весе Чернека Джонсон пришла на церемонию взвешивания топлес.
Новозеландка Чернека Джонсон, выступающая за Австралию, решила удивить публику во время официальной процедуры взвешивания в преддверии боксерского вечера от промоушена Matchroom в Лондоне. Спортсменка, которая готовится провести поединок с британкой Элли Скотни, пришла на мероприятие топлес. При этом тело боксерши было покрыто белой краской, имитировавшей топ.
Джонсон является чемпионкой мира по версии IBF во втором легчайшем весе. На ее счету 15 побед и одно поражение на профессиональном ринге.