Продюсер Максима Галкина пожаловался на проблемы с организацией концерта в Казахстане

Продюсер покинувшего Россию шоумена Максима Галкина✱ (признан в РФ иноагентом) Алексей Пучков пожаловался на проблемы, возникшие во время организации концерта юмориста в Алма-Ате. Выступление должно было состояться в октябре 2023 года.
По словам представителя артиста, изначально организаторы мероприятия активно продавали билеты, однако позже эти действия были названы незаконными. Пучков подчеркнул, что принял решение обратиться к муниципальным властям.
«Мы направили несколько писем в акимат и во Дворец Республики: уведомление о бронировании даты, а также запросили договор, который мы должны заключить на проведение концерта», — заявил продюсер РИА Новости.
Напомним, что ранее Галкин подавал иск в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой исключить его из реестра иноагентов. Впрочем, служители Фемиды отклонили требование артиста.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами