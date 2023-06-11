Продюсер Максима Галкина пожаловался на проблемы с организацией концерта в Казахстане

Продюсер покинувшего Россию шоумена Максима Галкина✱ (признан в РФ иноагентом) Алексей Пучков пожаловался на проблемы, возникшие во время организации концерта юмориста в Алма-Ате. Выступление должно было состояться в октябре 2023 года.