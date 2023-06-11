РИА Новости: артиллерия ВС РФ уничтожила украинскую ДРГ на Купянском направлении

По его словам, ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ была ликвидирована в районе населенного пункта Ольшана. Также на указанном направлении артиллерия ВС РФ уничтожила два миномета противника, а расчеты ЗРК «Тор» сбили два украинских беспилотника.