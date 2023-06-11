Канадцы упрекнули Трюдо за поездку к Зеленскому на фоне лесных пожаров в стране

Читатели издания CBC набросились с критикой на канадского премьера Джастина Трюдо после его визита на Украину, в ходе которого он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Канадские пользователи Сети осудили поездку главы правительства как раз в то время, когда его страна страдает от масштабных лесных пожаров. Юзеров возмутило, что Трюдо уделяет Киеву больше внимания, чем Оттаве.
«Один комик стал политиком, другой политик стал комиком», — подчеркнул один из комментаторов.
Следующий пользователь подчеркнул, что Трюдо должен был сказать Зеленскому о прекращении финансовой помощи и призвать Киев начать мирные переговоры с Москвой для урегулирования образовавшегося кризиса.
«Здесь, в Канаде, тысячи и тысячи бездомных, которым отчаянно нужна помощь», — заключили читатели CBC.
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров. По словам главы государства, Украина не останется в стороне от той стихии, с которой сейчас сражается страна.