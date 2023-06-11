Лула да Силва призвал защитить Ассанжа от экстрадиции в США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал защитить основателя WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа от экстрадиции в США. Его заключение противоречит принципу свободы прессы, подчеркнул политик.
Глава государства признался, что смотрит на «неизбежную экстрадицию» журналиста с обеспокоенностью. По его словам, Ассанж проделал важную работу по обличению действий одной страны против другой.
«Его заключение идет вразрез с защитой демократии и свободы прессы. Важно, чтобы мы все встали на его защиту», – подчеркнул политик.
Ассанж 13 июня подаст в Высокий суд Лондона очередное заявление об апелляции. Правозащитная организация «Репортеры без границ» ранее сообщила, что предыдущая апелляция журналиста была отклонена по всем пунктам.