ВСУ понесли большие потери в Запорожской области при попытках наступления. Это будет неприятной новостью для украинского лидера Владимира Зеленского, написал в колонке для Substack экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.
Зеленский получил «новость, которую не хотел слышать» во время поездки по подконтрольной Киеву части Херсонской области. Российские военные подбили много украинских танков, включая переданные Францией AMX-10 и поставленные Германией танки Leopard.
«Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил», – напомнил Брайен.
Вооруженной современным оружием и обученной в странах НАТО 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось отбросить российские подразделения. Некоторые части были разгромлены и «отказались сражаться», отметил обозреватель.
Брайен добавил, что у ВСУ остаются крупные резервы, и Киев может ввести их в бой. Однако огромные резервные силы остаются и у России, заключил автор.