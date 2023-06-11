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Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленскому сообщили неприятную новость о потерях ВСУ

Политика
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленскому сообщили неприятную новость о потерях ВСУ

ВСУ понесли большие потери в Запорожской области при попытках наступления. Это будет неприятной новостью для украинского лидера Владимира Зеленского, написал в колонке для Substack экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Зеленский получил «новость, которую не хотел слышать» во время поездки по подконтрольной Киеву части Херсонской области. Российские военные подбили много украинских танков, включая переданные Францией AMX-10 и поставленные Германией танки Leopard.

«Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил», – напомнил Брайен.

Вооруженной современным оружием и обученной в странах НАТО 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось отбросить российские подразделения. Некоторые части были разгромлены и «отказались сражаться», отметил обозреватель.

Брайен добавил, что у ВСУ остаются крупные резервы, и Киев может ввести их в бой. Однако огромные резервные силы остаются и у России, заключил автор.

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