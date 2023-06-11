Губернатор Шапша сообщил о падении беспилотника у деревни Стрелковка в Калужской области

Беспилотник упал около деревни Стрелковка в Жуковском районе. Согласно предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата», — написал он.
Позднее губернатор добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. Незначительные повреждения получила пара садовых домов. У построек выбиты стекла.
Утром 5 июня два БПЛА упали на трассу М3 в Калужской области. Один из дронов преодолел 220 километров от государственной границы России и упал в семи километрах от поселения Жиздра. Второй БПЛА вышел из строя около населенного пункта Усты в 197 километрах от границы.