Российский сапер «Кирпич» отметил кратное увеличение числа подрывов бойцов ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении с начала наступления стали подрываться на минах в несколько раз чаще. Об этом журналистам рассказал начальник полковой инженерной службы с позывным «Кирпич».
Число подрывов кратно увеличилось, так как в ВСУ отправляют мобилизованных «на самый передний край» через неделю после призыва в войска, считает «Кирпич». По его словам, за столь короткий срок обучиться всему инженерному делу очень сложно.
«В это нужно досконально вникать», – цитирует военного ТАСС.
Военнослужащий добавил, что ВС РФ устанавливают на передовой противопехотные и противотанковые мины, растяжки и управляемые мины направленного действия. В свободное время военнослужащие инженерной роты сами изучают мины противника.