Украинский военный Дистион заявил, что сдался в плен из-за истощения после длительных боев

Согласно его высказыванию, снабжение в украинской армии находилось на низком уровне, и мало кто из военнослужащих был готов продолжать боевые действия из-за чувства усталости. Пленный солдат заявил, что они находились на позиции и приняли решение пойти сдаться в плен русским военным, объясняя это тем, что все уже как будто достало.