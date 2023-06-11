Украинский солдат Дмитрий Дистион выразил свою позицию о сдаче в плен российским военным, говоря, что «все достало». По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают усталость и не желают продолжать боевые действия, сообщают Известия.
Дмитрий Дистион был призван в 115-ю бригаду, которая принимала участие в боевых операциях, включая Северодонецк и Лисичанск. В результате полученного ранения его перевели в Сумскую область.
Согласно его высказыванию, снабжение в украинской армии находилось на низком уровне, и мало кто из военнослужащих был готов продолжать боевые действия из-за чувства усталости. Пленный солдат заявил, что они находились на позиции и приняли решение пойти сдаться в плен русским военным, объясняя это тем, что все уже как будто достало.