Российская армия отразила две атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении

Группировка войск «Юг» успешно отбила атаки штурмовых групп украинской армии на Соледаро-Артемовском направлении. Об этом ТАСС доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Кроме того, на данном участке фронта хорошо работает артиллерия и авиация. Поражены несколько опорных пунктов противника близ населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка, Новгородское. В районе Белой горы уничтожен склад боеприпасов, в Авдеевке вычислена и сожжена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Серией успешных ракетных ударов был уничтожен командный пункт 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки. Ракетные системы «Торнадо-С» также продолжают успешно бить по скоплению живой силы и техники противника в районе Калиновки и Елизаветовки.