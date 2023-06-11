Российская армия отразила две атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении

Кроме того, на данном участке фронта хорошо работает артиллерия и авиация. Поражены несколько опорных пунктов противника близ населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка, Новгородское. В районе Белой горы уничтожен склад боеприпасов, в Авдеевке вычислена и сожжена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.