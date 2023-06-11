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Первые экипажи орбитальной станции РОС будут состоять из двух космонавтов

Технологии
Первые экипажи орбитальной станции РОС будут состоять из двух космонавтов

Экипаж Российской орбитальной станции (РОС) на первом этапе будет состоять только из двух космонавтов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов», – отметили в пресс-службе ЦПК.

Каждый член экипажа РОС будет иметь более широкие обязанности и области ответственности, нежели на МКС. Это отразится на подготовке космонавтов, уточнили в ЦПК. По данным Центра, космонавтов будут доставлять на РОС транспортные пилотируемые корабли нового поколения. К полетам на них экипажи станции будут готовить во время тренировок.

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