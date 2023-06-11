Первые экипажи орбитальной станции РОС будут состоять из двух космонавтов

Экипаж Российской орбитальной станции (РОС) на первом этапе будет состоять только из двух космонавтов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.
«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов», – отметили в пресс-службе ЦПК.
Каждый член экипажа РОС будет иметь более широкие обязанности и области ответственности, нежели на МКС. Это отразится на подготовке космонавтов, уточнили в ЦПК. По данным Центра, космонавтов будут доставлять на РОС транспортные пилотируемые корабли нового поколения. К полетам на них экипажи станции будут готовить во время тренировок.