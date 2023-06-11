Первые экипажи орбитальной станции РОС будут состоять из двух космонавтов

Каждый член экипажа РОС будет иметь более широкие обязанности и области ответственности, нежели на МКС. Это отразится на подготовке космонавтов, уточнили в ЦПК. По данным Центра, космонавтов будут доставлять на РОС транспортные пилотируемые корабли нового поколения. К полетам на них экипажи станции будут готовить во время тренировок.