Трамп собрался выгнать «коррумпированного президента» из Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что победит на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» главу государства Джо Байдена из Белого дома. С речью он выступил перед однопартийцами в Северной Каролине.
«Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома», – заявил Трамп.
Политик заверил, что 5 ноября следующего года вместе со сторонниками по Республиканской партии США выступит против американского коррумпированного политического истеблишмента. Трамп заверил, что никогда не уступит, не будет побежден и никогда не перестанет бороться за своих сторонников.