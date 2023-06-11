Трамп собрался выгнать «коррумпированного президента» из Белого дома

Политик заверил, что 5 ноября следующего года вместе со сторонниками по Республиканской партии США выступит против американского коррумпированного политического истеблишмента. Трамп заверил, что никогда не уступит, не будет побежден и никогда не перестанет бороться за своих сторонников.