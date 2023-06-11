Илон Маск обеспокоен объявлением США о новом пакете военной поддержки Украине

В пятницу было официально объявлено о выделении нового военного пакета помощи США для Киева на общую сумму в 2,1 миллиарда долларов. Он включает в себя поставки различных компонентов таких как, системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, а также боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.