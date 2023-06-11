Илон Маск обеспокоен объявлением США о новом пакете военной поддержки Украине

Известный американский миллиардер Илон Маск, выразил свое мнение относительно недавнего выделения Пентагоном нового пакета военной помощи Украине. Он задался вопросом «чем это закончится?».
В пятницу было официально объявлено о выделении нового военного пакета помощи США для Киева на общую сумму в 2,1 миллиарда долларов. Он включает в себя поставки различных компонентов таких как, системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, а также боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.
Маск выразил сомнения относительно исхода этой ситуации, подчеркнув важность не принимать желаемое за действительное. Он указал, что имеет в виду реальность, оставляя открытым вопрос о том, какие последствия могут возникнуть в результате предоставления военной помощи Украине.