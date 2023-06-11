Число госпитализированных при затоплении Херсонщины возросло до 77 человек

Вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции и затопления населенных пунктов в Херсонской области врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о госпитализации 77 человек. Более семи тысяч человек были эвакуированы.
За прошедшие сутки российские спасатели успешно эвакуировали более 900 человек. На данный момент около 1,5 тысячи эвакуированных находятся во временных убежищах, где оказывается медицинская помощь.
Уровень воды в Новокаховском городском округе снизился до семи метров, как заявил Сальдо. В Алешкинском муниципальном округе уровень воды сократился до 1,5 метра, а в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра.