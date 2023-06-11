Politico: Китай собирал разведданные о США на протяжении нескольких лет

Китай активно использует свою военную базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя администрации президента Джо Байдена.
По данным издания, действия китайской стороны начались задолго до прихода главы Белого дома к власти. Китайские усилия включают развертывание объектов для сбора разведывательных данных на Кубе, что вызывает серьезные опасения в американской администрации.
Информация также подтверждается ранее опубликованным сообщением The Wall Street Journal, где отмечается, что шпионская станция Китая на Кубе позволяет им перехватывать электронные сообщения с военных баз на юго-востоке США.